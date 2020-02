'A Culpa é da Carlota' desmistifica comentários machistas no próximo episódio do programa

Rio - Artistas maravilhosas e divas absolutas, Cris Wersom, Arianna Nutt, Bruna Louise, Carol Zoccoli e Dadá Coelho estão de volta para o terceiro episódio de A Culpa é da Carlota que vai ao ar segunda-feira (17) de fevereiro, às 22h, no Comedy Central.



Na hashtag da semana - #OISUMIDA - sobrou para os pais que não mandam nem meme no whatsapp para os filhos e para o pai da Bruna, que está sumido há muito tempo. Beijo, Sr Louise!



Em Véia que a gente ama, Cris confessa que AMA velhinhos e compartilha uma experiência espiritual pela qual passou. Parece que sua avó, já falecida, tentou contato enquanto ela estava em um SPA. "Ela tinha Alzheimer. Acho que só queria me perguntar qual era a porta do céu".



Para você mulher que tem medo de andar sozinha à noite, o quadro MINAS EM PERIGO dá dicas imperdíveis. E a mais importante delas é: tenha certeza de que o spray de pimenta não está virado para o seu rosto antes de usá-lo.



Choque em comediantes? Temos. Bruna e a Arianna são eletrocutadas ao errarem perguntas sobre assuntos nada importantes. Dadá incentiva as colegas CHOCADAS: "Pensem no salário de 225 mil reais que vocês estão ganhando".



Em MEU HÁBITO, MEU VÍCIO as meninas abrem o coração e mais do que comprovam que de perto, absolutamente ninguém é normal.



E como "A Culpa da Carlota" é puro feminismo, em CAÇADORAS DE MITO elas desmistificam afirmações como "toda mulher com roupa curta está pedindo", "mulher não tem amigo homem" e "mulher não pode falar palavrão".