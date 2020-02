No 'Encontro', doméstica rebate fala de Paulo Guedes

São Paulo - A fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, na última quarta-feira (12) sobre a espantosa alta do dólar teve uma repercussão extremamente negativa. Ele disse que com o dólar baixo “todo mundo” estava indo viajar a Disney, inclusive “empregadas domésticas”. Fátima Bernardes resolveu falar sobre o assunto com uma profissional da área que estava na plateia do “Encontro” desta quinta-feira (13).

“A gente sempre tem aqui na nossa plateia, muitas empregas domésticas e ex empregadas domésticas”, começou dizendo Fátima Bernardes. A entrevistada, chamada Raquel, disse que nunca foi à Disney, mas se sentiu ofendida com o discurso de Guedes.



“Eu não entendi a colocação do ministro, porque está diminuindo a nossa classe. Muitas das vezes eu tenho certeza que foi uma doméstica que criou o filho dele, fez comida para ele. Ela não merece ir para a Disney?”, falou Raquel ao vivo na Globo.

Fátima perguntou se ela já tinha feito alguma viagem grande e a doméstica disse que não, mas que isso está em seus planos. “Eu pretendo levar meus filhos, meus netos, então nós [domésticas] ficamos indignadas que um ministro da economia tenha esse pensamento, nós não aceitamos.”

Após ouvir a entrevistada, Fátima Bernardes expôs sua opinião: “Olha, eu acho que você pode ir para a Disney, para o Nordeste, para qualquer lugar. Quem diz que pra onde a gente vai é a gente, principalmente as pessoas que trabalham honestamente e ganham dinheiro honestamente”.