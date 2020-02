'Avenida Brasil' em alta no centésimo capítulo

Na próxima sexta-feira, dia 21, 'Avenida Brasil' chegará ao centésimo capítulo no 'Vale a Pena Ver de Novo'. E a Globo não tem do que reclamar dos resultados dessa novela escrita por João Emanuel Carneiro. Após uma semana repleta de reviravoltas e cenas memoráveis, a reprise continua mobilizando a audiência e as redes sociais. Na segunda, dia 10, capítulo em que Nina (Débora Falabella) cortou o cabelo de Carminha (Adriana Esteves), marcou 22 pontos de audiência em São Paulo e 23 no Rio. No dia 12, em São Paulo fechou com 20 pontos e no Rio, 24, números considerados acima da média. Desde a estreia em outubro, 'Avenida Brasil' registra média geral de 17 pontos em São Paulo e 20 no Rio, um desempenho considerado excelente na faixa. Em São Paulo, desde 2009 uma novela exibida no 'Vale a Pena' não supera essa média de audiência (17 pontos), considerando as primeiras 18 semanas. No Rio é a maior média (20 pontos), considerando as primeiras 18 semanas desde 2017. A repercussão de 'Avenida Brasil' nas redes sociais também tem chamado a atenção. Na mesma semana do embate entre as duas personagens, a #ValeAPenaVerDeNovo atingiu 243,3 mil menções, apresentando 186% de crescimento em relação à anterior, enquanto a tag "ME SERVE VADIA" foi parar nos TTs.

A propósito

Falando em 'Avenida Brasil', Marcello Novaes se prepara para viver o seu próximo vilão. Em 'Malhação: Transformação', que estreia em maio, ele fará Ivan, um advogado e bandido da história.

Estrago

As últimas chuvas, responsáveis por um caos em São Paulo, abriram uma cratera na cidade cenográfica da novela 'As Aventuras de Poliana'. O SBT não conseguiu contabilizar o tamanho do estrago. Vários cenários foram perdidos.

Reforço estrangeiro

Para compor o time de efeitos especiais e visuais de 'O Anjo de Hamburgo', a Globo contratou o especialista britânico Jonathon Barrass, vencedor de cinco Emmys. Em seu currículo, 'Game of Thrones' (seis temporadas), 'Harry Potter' (seis filmes), 'James Bond' ('Cassino Royale' e 'Um Novo Dia para Morrer'), 'Batman Begins', 'Tomb Raider', entre outros.

Vida no azul 1

O casal de biólogos João Paulo Krajewski e Roberta Bonaldo (os mesmos de 'Domingão Aventura', quadro do 'Faustão') tem suas vidas e carreiras dedicadas ao estudo dos oceanos. Eles especializaram-se na captação de imagens do mundo submarino.

Vida no azul 2

E a partir de terça, 10 de março, às 22h15, João Paulo e Roberta vão compartilhar esses registros e conhecimentos, feitos ao longo dos mais de 20 anos de expedições e pesquisas, com a estreia da série 'Vida no Azul' no canal Animal Planet. A produção, em 12 episódios, é da Natural History Brazil.

Audiência

O 'Bom Dia & Cia.', apresentado por Silvia Abravanel, foi um dos destaques do SBT em janeiro, na Grande São Paulo. Ao longo do mês, o infantil marcou 7,2 pontos de média e fechou na segunda colocação, encostado na Globo, que registrou 9,3. Record, em terceiro, marcou 6,5 pontos.

Séries antigas.

As séries 'Jaspion' e 'Changeman' poderão ser resgatadas pela Band. A Sato Company, que levou 'Orange Is The New Black' para a emissora, tem esse objetivo, além de outras produções.

Agora não

A série 'Ausentes', produção da Turner para o TNT, com Maria Flor e Erom Cordeiro, já está inteiramente gravada. Porém, ficou decidido que só será lançada em 2021.

Trata-se de uma trama policial em 10 episódios que acompanha as ações da misteriosa Maria Julia e do ex-delegado Raul Fagnani, que investigam casos de pessoas desaparecidas. É ambientada na Grande São Paulo.

Corre-corre

Sabrina Sato está pisando fundo nas gravações do novo 'Domingo Show' por causa dos seus muitos compromissos. Aliás, durante a Olimpíada, ela terá uma agenda de trabalhos no Japão. Vai aproveitar, evidentemente, para gravar algumas matérias para seu programa.

Selinho

A transformista brasileira Catherrine Leclery, famosa por estrelar comerciais e campanhas publicitárias na Alemanha, onde mora há 27 anos, grava dia 18 o programa 'Café com Selinho'.

Trabalho comandado por Marcello Camargo, filho da saudosa Hebe, no YouTube.

baterebate

Record pretende gravar 'Gênesis' no Marrocos a partir de março. Se tudo der certo, serão 40 dias de trabalho naquele país...

...E mais: a emissora contratou um dos principais coloristas do mercado, André Miranda, para finalizar os capítulos dessa novela.

'Amor de Mãe', desde o início, está muito em cima dessa questão do desaparecido Domênico. Do jeito que vai, a autora Manuela Dias vai levar essa trama até o último capítulo.

A ideia é que o 'The Noite' (SBT), na volta dos inéditos, apresente novidades também no cenário.

Formato é a palavra de ordem nas produções da Record...

... Criar que é bom ninguém quer saber. Dá trabalho. Ou falta capacidade.

C'est fini

A GloboNews dispara neste domingo sua cobertura do Carnaval, em programas e telejornais. Hoje, às 16h05, com o 'Via Brasil' vai mostrar a diversidade cultural e as variadas tradições carnavalescas de Pernambuco, Recife, Bahia e Rio de Janeiro. Na terça-feira, dia 18, às 23h30, o 'Arquivo N' apresenta imagens inéditas de carnavais da década de 1930 e homenageia os 90 anos da Cinédia, que ficou marcada como uma das mais importantes produtoras do cinema brasileiro.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

