Papo de Mãe fala sobre redes sociais, depressão e suicídio

Rio - O Papo de Mãe desta quinta-feira (20) discute a depressão e o suicídio na adolescência, questões que, segundo pesquisas, têm o risco potencializado pelas redes sociais. Na edição, será ouvida a história de Patrícia, cujo filho mais velho teve depressão e pensamentos suicidas. A família logo percebeu o problema e buscou ajuda, mas nem todos têm a mesma sorte. Por isso, é importante conhecer os sinais e tratamentos e, assim, prevenir corretamente.



Para debater o tema, o programa traz a psiquiatra da infância e adolescência Ivete Gattás; a diretora de saúde pública Fernanda Marquetti; e a empreendedora social Isabela Marçal, que falou do trabalho preventivo realizado pelo Instituto Bem do Estar. Com apresentação de Mariana Kotscho e Roberta Manreza, será exibido às 18h45, na TV Cultura.