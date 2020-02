Galvão Bueno se desculpa ao vivo com repórter: 'Todo mundo erra'

Rio - Galvão Bueno se desculpou novamente com a repórter Nadja Mauad durante sua volta ao programa "Bem, Amigos", na noite desta segunda-feira. O narrador deu um fora na repórter Nadja Mauad durante a transmissão de Flamengo e Athletico-PR.

Galvão alegou um problema de comunicação e a repórter disse não ter visto problemas no ocorrido. "Todo mundo erra, o fundamental é reconhecer, pedir desculpas e mudar. Para quem assistiu o Oscar, lembra do discurso do Joaquin Phoenix? O Coringa ganhou o Oscar, ninguém mais que ele merecia. Disse ele, pedindo desculpas no discurso dele, por erros do passado: 'fui egoísta, cruel e as vezes alguém difícil de trabalhar. Acredito que estamos no nosso ápice quando apoiamos uns aos outros'. Todo mundo erra, eu erro. Ontem, na transmissão, eu errei. Eu cobrei uma informação de uma excepcional profissional. Nós estávamos com sérios problemas de comunicação e de retorno, e eu não ouvi... Aí que eu cometi o erro, uma frase infeliz que eu disse. Logo depois me dirigi a ela, pedi desculpas no ar, mandei beijo e ela foi muito bacana e disse: que isso, Galvão, estamos juntos", disse o narrador no "Bem, Amigos".

Galvão cita discurso de Joaquin Phoenix no Oscar ao reiterar pedido de desculpas à repórter Nadja Mauad #BemAmigos pic.twitter.com/8XBHjyGqju — globoesportecom (@globoesportecom) February 18, 2020

O pedido de desculpas de Galvão dividiu opiniões nas redes sociais. "Felizmente com a cobrança instantânea de milhares de seguidores da @Nadjapm, o Galvão Bueno baixou a crista", disse uma pessoa. "Galvão puxando saco da Nadja Mahuad tá enjoando. A Globo querendo passar pano", comentou outro telespectador.