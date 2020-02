Lexa será a primeira apresentadora fixa do 'TVZ', no Multishow

Rio - O TVZ, no canal Multishow, está com uma novidade. O programa agora terá apresentadores fixos. A primeira a comandar a atração no novo formato é a cantora Lexa.

Lexa é a primeira apresentadora fixa do programa exibido durante todo o ano desde 1993. No novo formato, que estreia dia 30 de março, haverá ainda um novo cenário e espaço para performances ao vivo dos convidados.



