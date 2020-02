Luiz Caldas fala sobre racismo no 'Mais Você': 'Hoje eu não faria Fricote'

Rio - O "Mais Você" recebeu o cantor Luiz Caldas na manhã terça-feira (18). No ano em que completa 50 anos de carreira, o criador do axé music foi ao programa da Globo relembrar momentos marcantes de sua trajetória. Um clipe originalmente exibido no Fantástico, em 1985, para o hit "Fricote", foi reprisado. A letra controversa, no entanto, chamou a atenção dos apresentadores do "Mais Você". "A letra é um tanto polêmica hoje, mas era uma outra época", disse Patrícia Poeta, que está substituindo Ana Maria Braga nas manhãs da Globo.



"Era uma outra época. Eu acredito que hoje 'Os Trapalhões' não existiriam, por exemplo", respondeu o cantor. "Hoje existe o politicamente correto, e às vezes ele é necessário. Eu não escreveria esta canção hoje, a letra desta forma. Mas a música existe, faz parte da história, é super alegre, positiva", refletiu.



Fabricio Battaglini, que também está apresentando o "Mais Você" , perguntou se Caldas ainda tocava a música ao vivo em seus shows. "Claro. Às vezes eu toco, às vezes não, porque graças a Deus são muitas músicas", comentou o músico. Vale lembrar que a música começa com os versos: "Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar".



Na web, aparticipação de Luiz Caldas, o ícone do axé, dividiu opiniões:







O Luiz Caldas mandou bem: a gente não pode ser anacrônico quando se trata de olhar arte em perspectiva temporal. A música composta nos anos 80, com letra racista, era plenamente aceita à época. Hoje, ele reforça, não faria nada parecido.https://t.co/VHXMbsxsI4 — William De Lucca (@delucca) February 18, 2020 Pleno carnaval e estão problematizando o Luiz Caldas e a música "Fricote".



Seguimos presos no meme: Não está sendo fácil. pic.twitter.com/YEPbzR2oeq — Karol Müller (@KarolMuller_) February 18, 2020 Luiz Caldas disse que não faria a musica Fricote nos dias de hoje. Isso exemplifica bem que quem faz censura são os patrulheiros e lacradores — Leo (@RealEstagiario) February 18, 2020 Luiz Caldas falando sobre a música Fricote, "Hoje não escreveria essa música dessa maneira, enfim, é história, faz parte.."



O bom é que mudamos por um mundo menos preconceituoso!@QuebrandoOTabu #naoaopreconceito — Larissa Ferreira (@Larissa79130735) February 18, 2020