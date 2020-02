Glória Maria adia retorno ao Globo Repórter: 'Não sou uma máquina'

Glória Maria usou sua conta oficial no Instagram para informar que não estaria no início da nova temporada do Globo Repórter, que estreou nesta sexta-feira. A jornalista disse que "decidiu descansar mais um pouquinho" e que voltará à Globo "na hora certa".

"Queridos. Estou. Ficando realmente bem com a ajuda do carinho e da energia maravilhosa e única de vocês . E claro com o tratamento que estou fazendo desde que essa história começou quase 3 meses atrás. Hoje começa a nova temporada do Globo Repórter. @globoreporter . Eu adoraria estar ao lado d @sandra.annenberg.real apresentando o programa.Mas pensei muito e achei melhor descansar mais um pouco antes de voltar. Afinal da para imaginar o que é enfrentar um desafio de saúde deste tamanho", começou Glória Maria.

A jornalista passou por uma séria cirurgia no cérebro no fim do ano passado e ainda se recupera do procedimento. Ela também está de luto pela morte da mãe, que morreu há duas semanas.

"Além de tudo perdi minha mãe 2 semanas atrás. Então, antes de voltar ao trabalho, achei melhor ficar mais um pouco em casa cuidando das milhas filhas. Apesar de ter feito inúmeras reportagens de aventuras e desafios NÃO sou uma máquina", completou.

Glória Maria finalizou dizendo que pretende voltar ao comando do programa no momento certo.

"Quero voltar a estar com vocês apresentando e viajando para Globo Repórter na hora certa. O @globoreporter é meu grande sonho, é desafio profissional, mas agora o programa vai esperar por mim um pouquinho. A Maria e a Laura querem a mamãe em casa!", encerrou.