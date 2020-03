CNN anuncia contratação de Elisa Veeck, ex-Globo

São Paulo - A CNN Brasil anunciou, neste domingo, a contratação de Elisa Veeck, ex-apresentadora da Globo na TV Vanguarda, uma afiliada da emissora no Vale do Paraíba. Elisa também fez parte do elenco da primeira versão da novela 'Chiquititas', sucesso do SBT.

O canal de notícias, que deve estrear na próxima quinta-feira (09) anunciou também a contratação de Larissa Alvarenga, vinda da Record TV, e Basilia Rodrigues, ex-rádio CBN.



"Mais três reforços importantes para o nosso canal. Larissa Alvarenga, Basilia Rodrigues e Elisa Veeck são jornalistas com o perfil, talento e experiência que buscamos no mercado. Elas estarão conosco já a partir da estreia, agora no mês de março", destaca Douglas Tavolaro, o CEO e sócio da CNN Brasil.