Tati Dias revê cena de sexo com Matheus e elogia pênis do rapaz: 'Elefantinho'

Rio - Tati Dias e Matheus assistiram a cena em que fazem sexo no episódio desta quinta-feira do "De Férias com o Ex: A Treta Não Tira Férias". Os dois transaram na quarta temporada do reality show da MTV.

Ao assistir de novo os momentos embaixo do edredom, Tati aproveitou para elogiar Matheus. "Ele tem o pinto bonitinho. Pinto rosa, de elefantinho", disse.

E parece que o rapaz mandou bem com as meninas porque Lary, que também estava no programa, comentou que o pênis de Matheus parecia uma "tromba de elefante". Com o ego inflado, o rapaz disparou: "Eu nasci pra isso [fazer sexo]".