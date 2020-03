Jô Soares é o primeiro convidado da nova temporada do #Provoca

Rio - Nesta terça-feira (10), estreia a segunda temporada do #Provoca. Com novo nome – já que aderiu à alcunha das redes sociais –, inauguração de novo cenário e pacote gráfico reformulado, a nova fase do programa tem como primeiro convidado Jô Soares, um dos maiores apresentadores e humoristas do Brasil. Ele, que também é escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator e músico, comenta temas como política, teatro e TV. Apresentado por Marcelo Tas, vai ao ar às 22h15, na TV Cultura, no site oficial da emissora e no YouTube.



Além de falar abertamente sobre questões relacionadas a sua sexualidade, Jô também adianta os planos futuros para sua carreira. Entre eles está seu novo projeto teatral, Gaslight. A obra, cuja adaptação mais popular é o filme de 1944 com a estrela Ingrid Bergman, deu origem ao termo "gaslighting", tipo de abuso psicológico em que a vítima passa a questionar a própria sanidade. O “gordo”, como é conhecido, ainda dá detalhes sobre sua relação com o filho Rafael, que tinha autismo, falecido em 2014.



A reformulação do programa também trouxe vinhetas divertidas. "A inspiração continua no trabalho da designer Paula Scher com toques do humor de Jacques Tati. Gravado previamente em chroma, os desenhos substituem alguns objetos reais e dão asas a nossa imaginação em divertidas situações", comenta Henrique Bacana, diretor de arte da TV Cultura.