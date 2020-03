Xuxa é impedida pela Record de gravar com cabelo rosa

Rio - A apresentadora Xuxa foi impedida pela Record de gravar o "The Four Brasil" com o cabelo rosa. A informação é do colunista Daniel Castro, do "Notícias da TV". A apresentadora voltou aos domingos da emissora e surgiu, neste final de semana com os fios loiros.

Xuxa pintou o cabelo de rosa para participar do Baile da Vogue, no início de fevereiro. Ela, então, apareceu para gravar o reality show com o mesmo visual. Só que a direção da Record não aprovou o look. "É verdade", se limitou Xuxa a dizer à equipe do "TV Fama", da RedeTV, quando questionada sobre o assunto.