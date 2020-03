Colunista do DIA, Fábia Oliveira estreia no 'Fofocalizando', do SBT

Rio - Na tarde desta segunda-feira, a colunista do DIA Fábia Oliveira estreou no programa 'Fofocalizando', do SBT. Desabastecido de conteúdo original desde a saída de Leo Dias, a jornalista esteve no SBT, em São Paulo, na sexta-feira e assinou contrato com a direção artística da emissora.

Por morar no Rio de Janeiro, Fábia não se sentará ao lado de seus novos colegas e fará entradas diárias diretamente dos estúdios do SBT Rio.

Um dos furos da jornalista no programa desta segunda foi a revelação do casamento secreto de Caio Castro e Grazi Massafera nas Ilhas Maldivas. Os dois participaram de um ritual religioso que não tem valor legal aqui.