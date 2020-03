Mesmo confinado no 'BBB 20', Babu Santana recebe proposta de autor para atuar em novela

Rio - Mesmo confinado no "BBB 20", Babu Santana já recebeu uma proposta de trabalho. O autor Daniel Ortiz afirmou nas redes sociais que quer o ator em sua próxima novela. Daniel é autor de "Salve-Se Quem Puder", que atualmente está no ar no horário das 19h na Globo.

A novela fará uma pausa nas gravações no período de quarentena do coronavírus, mas espera-se que as gravações retornem em breve. A última participação de Babu em uma novela foi em "Malhação: Vidas Brasileiras", que foi ao ar na Globo em 2018.