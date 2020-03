Grupo Globo confirma primeiro caso de coronavírus entre seus funcionários

Rio - A Rede Globo confirmou, nesta terça-feira (16), o primeiro caso de coronavírus entre seus funcionários. Em nota, a emissora divulgou que o trabalhador faz parte da equipe do Telecine, em São Paulo. As informações foram divulgadas pela colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo.



"Estamos acompanhando de perto e as medidas necessárias já foram tomadas. Para seguirmos reforçando a nossa relação de transparência, novos casos serão sempre divulgados para todos os colaboradores", diz a emissora.



Ainda de acordo com a vênus platinada, por precaução, todos os treinamentos presenciais da emissora estão cancelados, assim como viagens nacionais e internacionais, "com exceção dos compromissos imprescindíveis que devem ser aprovados pelo diretor da área".



Aos funcionários que viajarem para o exterior, a Globo recomenda que ao voltar, trabalhem em casa. "Devem permanecer em casa por 14 dias, independentemente de apresentarem sintomas [do novo coronavírus ] ou não".