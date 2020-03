Em quarentena, Amin Khader deve ser substituído por jornalista mais nova na TV

Rio - Amin Khader, de 61 anos, deve ser substituído por uma jornalista mais nova no quadro "A Hora da Venenosa", no programa "Balanço Geral", da Record, no Rio. A informação é do colunista Leo Dias, do "Uol".

De acordo com o que Amin contou ao colunista, ele está afastado desde terça-feira, quando a Record tomou medidas de segurança contra o novo coronavírus e autorizou que profissionais acima de 60 anos fiquem em casa por tempo indeterminado.

"Foi uma determinação de São Paulo para todos da Record no mundo", disse Amin ao colunista. "Devem colocar uma substituta mais nova", afirmou o apresentador sobre como deve ficar a situação do quadro "A Hora da Venenosa".

Amin Khader pretende voltar a gravar no dia 30 de março. Apesar da recomendação para que as pessoas fiquem em suas casas, o apresentador garantiu que vai continuar fazendo suas caminhadas na orla da praia. "Todo mundo está receoso o mundo está doente, mas não vou ficar paranoico. Se eu estiver bem, vou correr na praia de manhã como sempre faço há 17 anos, e que dá saúde".