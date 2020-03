Porta-voz da Fiocruz tosse durante transmissão ao vivo na Globo e internautas apontam coronavírus

Rio - Em uma entrevista ao novo programa da Globo, Combate ao Coronavírus, o vice-diretor da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Sotiris Misailidis, tossiu pouco antes de começar a falar, esqueceu as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) de cobrir a a boca com o braço e os internautas começaram a repercutir a conduta do porta-voz nas redes sociais.

A repórter da Globo, no Rio de Janeiro, Larissa Shmidt estava na sede da Fiocruz e queria saber sobre os procedimentos dos testes que a empresa tem feito para pessoas que estejam com sintomas de coronavírus.



O programa da Globo "Combate ao Coronavírus" é ancorado de São Paulo pelo jornalista Márcio Gomes, o programa desta quarta-feira (18) com a participação das duas médicas para tirar dúvidas do público. Apresentadores e repórteres de todo o Brasil e do mundo trarão as últimas informações sobre o avanço da doença.

O homem dando entrevista sobre o corona na Globo e de repente ele tosse, imagina a cara da produção nesse momento kkkkkkk — princesinha (@maadudsc) March 18, 2020

O cara da fiocruz dando entrevista vai e tosse e tampa a boca com a mão kkkkkkk — Milena (@miilenasoouza) March 18, 2020

O cara dando entrevista pra globo sobre o corona vírus e tosse na MÃO

Ao vivo



Se eu fosse a repórter já mandava queimar o microfone — cabreira (@tresloucadamiga) March 18, 2020