Equipe do programa Loterj de Prêmios será reduzida por conta do coronavírus

Rio - O programa "Loterj de Prêmios", da Record TV, terá sua equipe reduzida temporariamente a partir do próximo domingo (22) de março. De acordo com a emissora, a medida visa a segurança dos profissionais e a não propagação do novo coronavírus.



No ar ao vivo às 9h, o programa dominical, que tem apresentação da jornalista Alinne Prado e do ator Eri Johnson, diminuiu o número de profissionais no estúdio, a ida dos ganhadores, assim como dos convidados que participam do programa.



Para Eri Johnson, que agora reside em Goiânia, está sendo mais complicado, já que precisa se deslocar semanalmente para o Rio de Janeiro. “A dificuldade agora é enorme. Pra preservar a mim e ao próximo vou para o Rio de Janeiro de carro, 14 horas de viagem. Acho mais seguro”, informa Eri.



Já a apresentadora Alinne Prado tem tomado os devidos cuidados na sua rotina diária e evitado sair de casa. “Estou ficando em casa o máximo que eu consigo. Tenho brincado muito com meu filho, meditando e respeitando o próximo sem estocar alimentos”, conclui.