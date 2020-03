Rio - Uma música do PT invadiu um link durante o "Jornal Nacional", ao vivo, na noite desta quarta-feira. O apresentador William Bonner pediu desculpas pelo incidente durante o noticiário.

Ouvir o TrumPETISTA ao vivo no JN não tem preço. Depois Bonner pediu desculpas, não precisava. #ForaBolsonaro pic.twitter.com/pBVQfTfBlt —José Lula Gaspareto (@gaspareto587) March 19, 2020

A reporter Giovanna Telles estava em Brasília e falava sobre a reunião realizada pelo presidente Jair Bolsonaro com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e outras autoridades, mais cedo. Quando a reportagem de Giovanna já estava chegando ao fim, a música tradicionalmente tocada em comícios do PT pôde ser ouvida pelos telespectadores do "Jornal Nacional". Bonner pediu desculpas minutos depois do incidente.

"Agora há pouco, durante a entrada ao vivo da repórter Giovanna Teles, de Brasília, um manifestante tocou uma música que geralmente é tocada em comícios do PT. O som foi captado involuntariamente pelo microfone da repórter enquanto ela relatava a reunião de Bolsonaro com Toffoli. Pedimos desculpas aos telespectadores", disse o apresentador do "JN".