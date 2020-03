Prevenção! Jornalista que dividiu bancada do 'JN' com colega com coronavírus é isolada

São Paulo - Recentemente Priscilla Castro apresentou o "Jornal Nacional" ao lado de Marcelo Magno, que foi diagnosticado com o novo coronavírus. Atualmente, ele está internado na UTI, respirando por aparelhos. Ao Uol, a apresentadora revelou que, para evitar o contágio, resolveu se isolar.

"Independentemente do Marcelo Magno, estive no Rio e São Paulo, áreas com muitos casos", disse a jornalista da Globo. Priscilla Castro dividu a bancada do "Jornal Nacional" no último dia 07, mas antes da declaração desta sexta-feira (20), ela já estava em quarentena.

"Segundo dia de isolamento total, sem sair do quarto para nada, mas também sem sintomas do novo coronavírus. Essa é uma precaução muito importante para proteger minha família, amigos e as pessoas que convivem comigo", escreveu ela no Instagram.

"Já já volto ao trabalho para a gente manter o nosso contato diário. Um recado muito importante é que vocês só tenham informações de fontes oficiais e seguras, e se cuidem. Um grande beijo, agradeço demais o carinho e a preocupação", completou jornalista da Globo, que usou a hashtag "Força Marcelo".