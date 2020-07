Conheça 5 curiosidades sobre a série 'Desejo Sombrio'

São Paulo - Nesta quarta-feira (22), a mais nova série queridinha da Netflix "Desejo Sombrio" completa uma semana no ar. Em tão pouco tempo, a série cheia de drama, traições, obsessão e perigo se tornou a mais vista da Netflix no Brasil comandando o TOP 10 da plataforma. Agora, te contamos conta 5 curiosidades sobre essa série que está dando o que falar entre os espectadores.

Galeria de Fotos Cena da série Desejo Sombrio Divulgação Cena da série Desejo Sombrio Divulgação Cena da série Desejo Sombrio Divulgação Cena da série Desejo Sombrio Divulgação Cena da série Desejo Sombrio Divulgação Cena da série Desejo Sombrio Divulgação

1. Participação de ex-RBD

Isso mesmo, "Desejo Sombrio" conta com a participação de ninguém mais ninguém menos que Maite Perroni, a eterna Lupita da novela mexicana Rebelde. Interpretando Alma, a atriz é a protagonista da trama regada a muita tensão e caos. Mas se você é muito fã de "Rebelde" e só quer ver a série devido a isso, vá com calma! Alma e Lupita não se assemelham em nada.

Cena de 'Desejo Sombrio' com Maite Perroni Divulgação

2. Namoro na vida real

Nesta terça-feira (21), descobrimos que Alejandro Speitzer, intérprete de Dário Guerra, o amante de Alma na trama, está namorando com a atriz Ester Exposito, que vive o papel de Carla Rosón em "Elite", outra série da Netflix favorita dos brasileiros. Então, se você shippava a sintonia de Dário e Alma em "Desejo Sombrio" e gostaria de ver esse casal juntos na vida real, pode tirar o seu cavalinho da chuva!

Ester Exposito e Alejandro Speitzer Reprodução/Instagram

3. Cenas de sexo

Também podemos dizer que "Desejo Sombrio" é uma série muito quente. Em entrevista ao portal EI Universal, a atriz Regina Pavón, que vive Zoe - a filha de Alma - disse que enfrentou alguns empecilhos para gravar as cenas mais ousadas da série. "Eu estava nervosa e com um certo medo. Mas sendo parte de um elenco tão pequeno, tivemos a oportunidade de nos aproximar muito, criar uma amizade e uma confiança super legal para fazer essas cenas onde nos sentíamos incomodados. Quando falavam 'corta', a gente dava muita risada", contou.

Cena de 'Desejo Sombrio' com Regina Pavon Reprodução/Instagram

4. Debate forte sobre femínicidio

A trama gira em torno de uma morte, que primeiramente é tratada como assassinato, mas com o desenrolar dos episódios percebemos que o debate sobre feminícidio é mais forte e que pode se dar de várias formas. De fato, esse é o objetivo da roteirista Leticia Lopéz Margalli, que visa mostrar todas as nuances do que a tristeza de uma traição pode trazer a uma pessoa.

Cena de 'Desejo Sombrio' Reprodução

5. Muitos segredos

Como o nome já sugere, a série traz muitos segredos à tona e passados obscuros de alguns dos personagens. Como não estamos aqui para revelar nenhum spoiler, não entraremos em muitos detalhes, mas podemos adiantar que a personagem de Maite passa a desconfiar de todos que estão ao seu redor para tentar desvendar o crime que acontece em "Desejo Sombrio".