Globo corta atores do elenco da novela 'Amor de Mãe' em retomada

Rio - Somente em 2021 será possível ver os desfechos das histórias de Lurdes, Vitória e Thelma em "Amor de Mãe", mas a novela de Manuela Dias não voltará da maneira como era antes. Segundo o colunista Fefito, do UOL, a Globo decidiu impor algumas mudanças e parte do elenco será cortado no retorno da trama.



De acordo com o jornalista, a emissora diminuiu a quantidade de pessoas envolvidas e o tempo restante para a novela. Manuela Dias tem apenas mais 23 capítulos para encerrar a trama e a orientação passada é que haja desfechos nos núcleos principais apenas.

Por isso, alguns atores ficarão de fora da retomada de "Amor de Mãe". Alejandro Claveaux, que vivia o chantagista Tales, é um dos rostos que o público não verá mais nas telinhas.



O núcleo infantil também será impactado. A Globo pediu para restringir o máximo possível as cenas com crianças. Essa decisão é para evitar que elas se exponham ao coronavírus e também porque os artistas infantis precisam estar no estúdio acompanhados de um responsável e geralmente contam com alguém da equipe para baterem o texto, o que gera mais pessoas envolvidas.



Atores e atrizes que não são do Rio de Janeiro também não precisarão ir aos estúdios Globo, eles irão participar da história por meio de chamadas em vídeo. Para as gravações que começam no dia 10 de agosto, o elenco deverá ir trabalhar já com os figurinos e maquiagem e levar comida de casa.