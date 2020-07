Alexandre Garcia diz que Bolsonaro é 'comprovação científica da eficácia da cloroquina'

Rio - Alexandre Garcia fez sua estreia na CNN Brasil nesta segunda-feira. No quadro "Liberdade de Expressão" do "CNN Novo Dia", ele afirmou que Bolsonaro é a "comprovação científica" da cloroquina contra o coronavírus. A declaração do jornalista vem mesmo com as opiniões médicas sempre afirmando que não existe eficácia comprovada do uso da cloroquina no combate a covid-19.

O assunto surgiu quando o âncora do "CNN Novo Dia", Rafael Colombo, relatou que Bolsonaro postou uma foto com o medicamento. "Em todo noticiário que eu ouvi, o meu colega repórter diz assim: 'Mostrou a caixa de hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica'. E o cara está na frente do presidente, que é a comprovação científica que o uso da hidroxicloroquina dá certo", disse Alexandre Garcia.

"Eu não entendo, o sujeito parece que vai para a Lua ou Marte para usar aquele chavão, carimbo, rótulo que estão mandando. Alguém está mandando todo repórter dizer que não tem comprovação científica, e todos os nossos amigos que foram tratados precocemente, todos estão curados, passaram pela Covid-19 em dois, três dias. Mas não tem comprovação científica. Acho que é um pouco de teimosia que nos faz perder a credibilidade", continuou o comentarista, criticando a forma como a imprensa aborda o medicamento.

Pouco tempo depois, o âncora Rafael Colombo relembrou que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazzuello, assinou um protocolo em que recomenda o uso do medicamento, o que não foi feito pelos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Garcia apenas riu e soltou um "ok ok".

"Não acho que a OMS deva mandar nesse país, a menos que a gente continue firme no nosso complexo de vira-lata", disse Alexandre Garcia.