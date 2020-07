Sindicato acusa Globo de demitir funcionários do grupo de risco da Covid-19

A denúncia do sindicato surgiu após dois contratados da Globo terem sido dispensados assim que cumpriram afastamento em função da pandemia e retornaram ao trabalho, segundo informações do NaTelinha. Os profissionais teriam doenças crônicas e, por isso, fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus.

São Paulo - A Globo está sendo acusada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo de demitir profissionais que estão no grupo de risco para a Covid-19. Isso infringe a legislação que protege o emprego de funcionários de serviços essenciais que tiraram licença médica durante a pandemia.A denúncia do sindicato surgiu após dois contratados da Globo terem sido dispensados assim que cumpriram afastamento em função da pandemia e retornaram ao trabalho, segundo informações do NaTelinha. Os profissionais teriam doenças crônicas e, por isso, fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus.

O sindicato também acusa a Globo de não abrir o Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT), "que pode ser feito também para doenças ocupacionais, inclusive por Covid-19". "A empresa ignora os adoecimentos por conta da pandemia para depois demitir esses trabalhadores. Ainda não se sabe quais efeitos devastadores esse vírus poderá causar em sua já debilitada saúde", continua o texto do sindicato dos profissionais de rádio e TV", diz a denúncia.

Procurada pelo portal NaTelinha, a emissora negou nega infringir a legislação e afirmou cuidar dos funcionários infectados com o novo coronavírus. Além disso, a Globo não confirma as demissões de profissionais do grupo de risco. "Desde o início da pandemia, a Globo tem priorizado a prevenção e também o cuidado e o apoio a seus profissionais vítimas da Covid e se mantém, como sempre, atenta ao cumprimento da legislação", informa.