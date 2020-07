Rio - A entrevista com um sindicalista no programa "Bom Dia São Paulo", da TV Globo, na manhã desta terça-feira, viralizou nas redes sociais após a resposta do entrevistado.

O apresentador Rodrigo Bocardi questionou duramente a motivação da greve dos metroviários , mas recebeu uma resposta do presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Altino de Melo Prazeres Junior, que, segundo os internautas, inverteu a situação e "jantou" o jornalista.

rapaz eu vi esse trecho de manhã, o cara simplesmente não está com fome, tomou café, almoçou e jantou o bocardi aovivasso KKKKKKK https://t.co/EhfJEjTxfE — sté (@stephanysudre) July 28, 2020

"Como o sindicato enxerga uma greve, em meio à pandemia, de um serviço essencial que transporta milhões de pessoas que tiveram redução de seu salário, que estão em busca de emprego? Vocês acham razoável uma paralisação no meio de uma pandemia?", questionou Bocardi.

Altino, então, imediatamente respondeu que sim e citou uma notícia que falava que os bilionários do país enriqueceram durante a pandemia, justamente às custas de trabalhadores como os metroviários. "É justo os mais ricos, os bilionários desse país, ficarem mais ricos na pandemia? Tá errado. A luta dos metroviários foi para resistir, para que a gente mantenha o nosso nível de vida. A pergunta é: por que os bilionários ficam mais ricos e os trabalhadores têm que pagar o custo desta crise que eles mesmos criaram?", concluiu.