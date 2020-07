Ivete Sangalo deixa o 'The Voice Brasil'; Saiba quem será o novo técnico

São Paulo - A Globo confirmou a nona temporada do "The Voice Brasil". O programa ainda está em fase de desenvolvimento, para seguir as novas normas de higiene e distanciamento, e ainda não tem uma data de estreia. Além de seguir as recomendações de saúde, o programa também passará por outra mudança: Ivete Sangalo não é mais uma das técnicas.

A cadeira da jurada não ficará vazia, a emissora carioca decidiu que Carlinhos Brown será o substituto da cantora de axé. "Não foi uma decisão fácil e eu não estarei presente como técnica nesta edição, mas o 'The Voice' é uma família e estarei conectada com todo meu coração e minha torcida. E tranquila, porque sei que Brown vai cuidar dessa cadeira e das nossas vozes com todo amor e o talento de sempre. Vai ser mais uma edição linda, podem esperar", Ivete falou em um comunicado enviado pela Globo.

Segundo a colunista Cristina Padiglione, a troca de Ivete por Brown mostra que a decisão não foi tomada a tempo hábil para a emissora se adequar. A Globo estava até então prezando pela igualdade de gêneros na bancada do "The Voice", mas com a escolha de Carlinhos Brown como substituto o programa voltou a ter mais técnicos homens do que mulheres. Além disso, o artista também já conhece como funciona a dinâmica do programa, por ter feito parte do elenco de sete edições da atração e ser do "The Voice Kids", e não precisará de um treinamento.