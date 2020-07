Após eliminação de time, Andréia Sadi 'zoa' namorado André Rizek

Rio - A repórter de política da GloboNews Andréia Sadi , que é torcedora do São Paulo, fez uma participação no "Seleção SporTV", nesta quinta-feira, para zoar o namorado, André Rizek , que é o apresentador da atração. Ela fez um vídeo ironizando o fato de Rizek ter cravado a classificação do tricolor para a semifinal do Campeonato Paulista, mas o time do Morumbi foi eliminado pelo Mirassol.

"Quando não temos certeza de alguma coisa e a gente só acha que vai acontecer, não fala nada, fica quieto. Ainda mais se for provocar a ira da mulher são-paulina. Tem que ter limites. No seu caso, tem o sofá, fica à vontade. A família Sadi, se tiver Natal, até por Zoom, dificilmente você será convidado. Você pode se juntar ao Guga Chacra, que está zoando. Na próxima vez evita o 'pode filmar'", disse Andréia. Inicialmente, a jornalista iria participar ao vivo do programa, mas desistiu e apenas mandou um vídeo gravado com a brincadeira.

André Rizek se mostrou surpreso com a participação da namorada. "Eu não sabia disso. Equipe do 'Seleção', quando acabar o programa, a demissão de todos aqui na minha mesa", brincou. Mais tarde, ele ainda brincou com o assunto nas redes sociais. "Para entrar em casa hoje, só pulando o muro ou chegar voando", escreveu.