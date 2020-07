MC Rebecca volta ao 'De Férias com o Ex', beija mulheres e curte suíte com Babi

Rio - O episódio do "De Férias com o Ex" desta quinta-feira contou com a participação de MC Rebecca , que já havia participado da temporada anterior da atração. "Como é bom estar de volta", disse a funkeira, que se apresentou na festa.

Sempre muito participativa, MC Rebecca beijou todas as mulheres do programa e ainda escolheu Babi para levar para a suíte master. "Estou muito feliz de estar com uma pessoa que representa amor, independente de qualquer sexo. A gente é amor, não é órgão", disse Babi. A dupla realmente se beijou e se amou muito na suíte do programa.