'Alguns são bloqueados', diz Manu Gavassi sobre colegas ex-BBBs

Rio - A cantora e ex-BBB Manu Gavassi revelou em entrevista ao "Altas Horas", neste sábado, que não mantém contato com todos as pessoas que participaram com ela do reality show.

Serginho Groismann perguntou se as desavenças com os ex-brothers foram levadas para fora do programa. "Alguns são bloqueados", respondeu Manu, demonstrando que as desavenças continuam. Ela, no entanto, não disse quem foram os bloqueados.