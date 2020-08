Youtuber ameaça processar Record após emissora usar sua foto em reportagem sobre estupro

São Pauo - O youtuber Maicon Küster acusa a Record TV de vincular sua imagem a um pedófilo, que inclusive já foi preso. No programa "Domingo Espetacular" exibido no último domingo (02), a foto de Maicon é exibida como se fosse do homem investigado pelo crime.



Acontece que suspeito utilizava a imagem do youtuber de peruca em uma de suas contas no Instagram. “Como vocês são capazes de dizer que o pedófilo preso era 'ele de peruca' sendo que a foto é minha?”, questionou Maicon. “Vocês têm noção que eu corro risco de morte por culpa da irresponsabilidade completa de vocês?”, continuou.

O youtuber pretende processar a emissora e pede uma retratação pública para esclarecer os fatos. Na tarde desta segunda-feira (3), "Record lixo" era um dos assuntos mais comentados no Twitter. Por lá, os internautas exigem uma retratação da emissora, que já esteve envolvida em outras polêmicas parecidas.

ai @recordtvoficial como vcs são capazes de dizer q o pedófilo preso era "ele de peruca" sendo q a foto é minha?



vcs têm noção q eu corro risco de morte por culpa da irresponsabilidade completa de vcs?



não só vou processar vcs, como pedirei uma retração público por esse absurdo pic.twitter.com/nSD8LhA8vi — Maicon Küster (@maiconkusterk) August 3, 2020

Recentemente, a Record acusou um homem, sem provas, de um crime durante o "Cidade Alerta". Além disso, os usuários do Twitter lembraram também da grávida de Taubaté, que ganhou repercussão após reportagem da emissora.