São Paulo - José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, anunciou uma novidade no Instagram. O diretor de televisão contou que o "The Voice" terá uma edição especial voltada para pessoas com mais de 60 anos de idade. "Você tem 60+ e canta muito? Um Voice especial pra você está chegando. Logo inscrições", o funcionário da Globo escreveu no post.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas comemoraram a inciativa. "Que demais", escreveu Taís Araujo. "Eu amei muito isso", disse Hugo Bonemer. "Já preparando o lenço para enxugar as lágrimas! Vai ser sucesso", completou um usuário do Instagram.

O reality show musical da Globo tem duas versões indo ao ar anualmente, uma para adultos e a outra com crianças. Inclusive, o "The Voice Kids" foi paralisado no começo de 2020 por causa das medidas de isolamento. Segundo o colunista Fefito, o programa está previsto para retornar no dia 13 de setembro, com apresentações virtuais. A final vai ao ar no dia 11 de outubro e quatro dias depois estreia a nova temporada do "The Voice Brasil".