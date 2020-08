São Paulo - O jornalista Leandro Narloch foi contratado pela Jovem Pan após ser demitido da CNN Brasil por fazer um comentário homofóbico no ar. No novo veículo de comunicação, já está confirmado que ele irá apresentar com o economista Samy Dana um programa de variedade que deve estrear na primeira quinzena de setembro.

Além dessa atração, o ‘Notícias da TV’ divulgou que Leandro Narloch fará participações “Jornal da Manhã” e pode trabalhar junto com o jornalista Augusto Nunes. A contratação faz parte das novidades que a Jovem Pan vem preparando para setembro. A rádio tem investido no YouTube e na plataforma de streaming Panflix.

A demissão de Leandro da CNN Brasil aconteceu em julho depois dele dizer ao vivo no “Live CNN” que “gays têm uma chance muito maior de ter Aids” ao comentar a decisão Supremo Tribunal Federal que libera homossexuais para doarem sangue.

Após deixar a emissora, o jornalista participou do programa “Pânico”, da Jovem Pan, e disse que deveria ter tido a chance de explicar seu comentário. “Os diretores são bombeiros que ficam apagando incêndio o dia todo, essa minha crise foi só uma no meio de tantas outras. O problema foi a pressão do movimento gay, da comunidade [LGBTQ+], e na televisão a empresa acaba cedendo a pressões, né?”, disse durante a atração.