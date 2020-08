Ana Maria Braga comenta participações no 'Encontro' e surpreende Fátima Bernardes

São Paulo - A participação de Ana Maria Braga no “Encontro” desta segunda-feira (17) começou diferente. A apresentadora surpreendeu Fátima Bernardes ao falar sobre a participação diária que faz com Louro José no programa da jornalista. Desde que começou a pandemia, o “Mais Você” saiu da programação e surgiram boatos de que Ana Maria não teria gostado nem um pouco disso.

Além da insatisfação da apresentadora, a equipe de Fátima Bernardes estaria incomodada com a participação de Ana Maria, pois a audiência do “Encontro” sobe quando ele aparece. De forma sutil, a mãe de Louro José se posicionou nessa manhã.

“Amo estar no seu programa, você me recebe muito bem”, disse Ana Maria pegando Fátima de surpresa. A apresentadora do “Mais Você” ainda falou que, assim como a jornalista, faz tudo “com muito amor” e que está adorando estar junto com Fátima nos últimos cinco meses.

A apresentadora oficial do “Encontro” logo entendeu do que Ana Maria estava falando e também se posicionou. “A gente tem que agradecer ao espaço que a gente tem [aqui na Globo]. Você sempre me emociona, Ana, a cada bom dia que você me dá”, declarou.

Ana Maria disse ainda que ama a parceira Fátima e mostrou que estava perto do seu fogão de lenha de propósito: “Quero mostrar que está tão quente quanto meu coração”. A apresentadora, que recentemente lutou contra mais um câncer, disse que está aproveitando esse momento para ficar mais perto dos netos e do restante da família: “Tenho a dádiva de estar muito bem nessa quarentena”.