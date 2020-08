Luís Ernesto Lacombe está negociando com a RedeTV!, afirma colunista

São Paulo - Faz dois meses que Luís Ernesto Lacombe deixou a Band, após um polêmico programa sobre conservadorismo. O jornalista estaria procurando oportunidades para voltar à televisão e, segundo o colunista Fefito, ele já teria começado a conversar com a RedeTV!.

Lacombe teria tido uma reunião com Franz Vacek, diretor de jornalismo da RedeTV! na última semana. O esperado é que nos próximos dias comecem as negociações entre a emissora e o jornalista. O apresentador não voltaria aos telejornais, mas a ideia é que ele tenha um programa de entrevistas.

Além da RedeTV!, Lacombe estaria sondando outras empresas de comunicação. O jornalista teria ido ao salão de Jassa, cabeleireiro que é melhor amigo de Silvio Santos e quem as pessoas costumam procurar quando querem se aproximar do dono do SBT. Ele também estaria conversando com a Rádio Jovem Pan, que recentemente contratou Leo Dias.