Documentário do Canal Off mostra esforço coletivo para construção de pista de skate na Maré

Rio - O Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, é um dos maiores agrupamentos de comunidades do Município, com 16 favelas. Em meio à violência e ao desamparo, surgiu o Coletivo Skate Maré com o objetivo de trazer crianças, jovens e adultos para um ambiente seguro, com a troca através do esporte. Em 2015 o coletivo começou a luta para construir uma pista de skate e ampliar ainda mais o alcance do projeto, beneficiando a população em geral. Objetivo este alcançado em 2019. Todo esse processo está no documentário original do Canal OFF “Uma Pista de Esperança”, que vai ao ar na sexta-feira, dia 21, às 20h.