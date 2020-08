Edu Guedes pede demissão da RedeTV!

Rio - Após cinco anos na RedeTV!, Edu Guedes não vai renovar seu contrato com a emissora. O chef de cozinha teria tomado essa decisão por conta do acidente que sofreu em junho e que comprometeu os movimentos da mão esquerda. Edu já teria informado que fica na emissora até setembro, quando termina seu contrato. Ele também confirmou que já foi sondado por concorrentes.

"Não tenho nada assinado com nenhuma emissora. Tomei essa decisão pelo momento que estou passando. Esse acidente e a pandemia mexeram comigo", disse o apresentador ao "Notícias da TV", do "Uol".

Edu Guedes fraturou o braço enquanto pilotava um carro especial de corrida em Araras, no interior de São Paulo. Ele chegou a ficar afastado do trabalho por 20 dias. Ao voltar ao ar, apresentou limitações e chorou ao vivo.

"Considerei várias alternativas. Não pretendo parar, mas passou pela minha cabeça parar, porque dependo dos meus movimentos e já fiz muita televisão, são 26 anos de trabalho. Também pensei em me afastar e depois voltar. Pensei em fazer coisas novas, algo fora do estúdio no fim de semana", disse o apresentador, que estaria na mira da Band.

"Eu tenho propostas, mas ainda não assinei com ninguém", finalizou.