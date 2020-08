Regina Duarte pede ajuda de Glória Perez para voltar para Rede Globo, diz colunista

Rio - Regina Duarte foi contrata da Globo por mais de 50 anos, mas no começo de 2020 deixou a emissora carioca para assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro. Porém, ela não durou três meses no cargo e deixou Brasília em maio. Desempregada, a atriz estaria tentando voltar para as novelas.

Galeria de Fotos O presidente Jair Bolsonaro na posse da secretária especial da Cultura do Ministério do Turismo, Regina Duarte Antonio Cruz/Agência Brasil Globo corta Regina Duarte da divulgação de reprise de 'Vale Tudo' Reprodução/Globo Bolsonaro anuncia a saída da Regina Duarte em vídeo no Instagram Reprodução do Twitter Regina Duarte minimizou ditadura em entrevista à CNN Reprodução / CNN Brasil Regina Duarte pede ajuda para voltar para a Globo Reprodução/Instagram Regina Duarte Reprodução / CNN Brasil O presidente Jair Bolsonaro dá posse à secretária especial da Cultura do Ministério do Turismo, Regina Duarte Antonio Cruz/Agência Brasil Cerimonia de posse da no Secretária Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Regina Duarte Antonio Cruz/Agência Brasil Regina Duarte pode virar alvo de investigação do MP Federal Antonio Cruz/Agência Brasil Regina Duarte Deividi Correa Regina Duarte e Bolsonaro Reprodução/Instagram Regina Duarte Globo/João Cotta Regina Duarte toma posse nesta quarta às 11h, em cerimônia para cerca de 600 pessoas no Palácio do Planalto Fepesil/Parceiro/Agência O Dia Regina Duarte AFP Atriz se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro nesta semana Marcos Correa / PR Presidente Jair Bolsonaro convidou a atriz Regina Duarte para assumir a pasta de Cultura Reprodução/Twitter No alto, Helena (Regina Duarte) com o filho recém-nascido. Ela coloca o bebê no lugar do neto natimorto, filho de Eduarda (Gabriela Duarte) Globo/Divulgação Regina Duarte Divulgação / TV Globo Atílio (Antonio Fagundes) e Helena (Regina Duarte) Globo/Nelson Di Rago Gabriela e Regina Duarte Reprodução Atílio (Antonio Fagundes) e Helena (Regina Duarte) Reprodução Regina Duarte e Gabriela Duarte em 'Por Amor' Divulgação Regina Duarte Leo Franco / AgNews

Segundo o colunista Ricardo Feltrin, Regina está sondando os amigos que ainda tem na Globo há uma semana, para ver se consegue voltar para o canal de televisão. Recentemente, ela teria conversado diretamente com Glória Perez sobre a possibilidade de ser escalada para a próxima novela da autora.

Está previsto para Glória assumir o horário nobre em 2021. Os planos eram que a trama fosse ao ar no primeiro semestre do ano que vem, mas após as paralisações das gravações, a novela não tem previsão para estrear.

A autora ainda está escrevendo a obra e ainda não batizou a trama. Porém, Regina Duarte já manifestou interesse em fazer parte do elenco, que ainda não foi escalado. Segundo Feltrin, há chances da atriz conseguir voltar para a Globo, já que a emissora não barra mais a contratação de artistas por eles terem realizado uma quebra de contrato anteriormente.