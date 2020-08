Romero Britto se recusa a responder perguntas sobre 'barraco' no 'Conversa com Bial'

Rio - Romero Britto foi o entrevistado do " Conversa com Bial " na noite desta terça-feira, na Globo. O artista plástico, no entanto, deixou um pouco a desejar justamente no quesito conversa. Romero Britto se recusou a responder perguntas sobre o barraco que aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, há três anos.

Galeria de Fotos Romero Britto se envolve em barraco nos Estados Unidos Reprodução Pedro Bial e sua equipe foram ignorados por Romero Britto, que não quis falar de confusão Reprodução Romero Britto vê sua obra ser quebrada na galeria Reprodução de vídeo Romero Britto vê sua obra ser quebrada na galeria Reprodução de vídeo Romero Britto Reprodução de internet

A confusão virou assunto nas internet na semana passada. Tudo começou quando Madeleine Sánchez, dona de um restaurante, acusou Romero de ter sido grosseiro com sua equipe. A mulher quebrou uma escultura do artista plástico na frente dele.

Pedro Bial contou que a entrevista com Romero Britto havia sido gravada há semanas, antes de a confusão ganhar conhecimento nas redes sociais. Por conta da repercussão, a equipe do "Conversa do Bial" tentou entrar em contato com Romero para atualizar o programa com o assunto do momento.

Tanto Bial quanto sua equipe foram ignorados. O jornalista chegou a mandar três perguntas para o artista plástico, mas não obteve resposta. Romero Britto apenas mandou um vídeo gravado em que repete coisas que já havia dito anteriormente.

"Infelizmente, Romero Britto não respondeu a nossas perguntas. Eu tinha perguntado se ele estava conseguindo dormir bem no meio dessa crise toda, também quis conhecer a versão dele sobre o que aconteceu no restaurante e perguntei por que só três anos depois esse vídeo veio a público", lamentou Pedro Bial logo na abertura do programa.

"A gente espera sinceramente que essa crise se resolva logo, ele é um brasileiro muito importante para todos nós e para a imagem do Brasil no mundo. Se ele tivesse respondido teria sido legal, pra ele, pra marca dele que movimenta centenas de milhares de dólares por ano, teria sido legal para tantas pessoas cujos empregos dependem do trabalho dele, e também teria sido bom para todos nós, fãs do Romero, e entre esses fãs tantas crianças que o admiram demais", completou o apresentador.

Depoimento

No depoimento em que enviou ao "Conversa com Bial", Romero Britto disse que Madeleine Sánchez queria ficar famosa a qualquer custo.

"A respeito do vídeo que anda circulando na internet, o incidente ocorreu em 2017. Todos podem ver que fui vítima de uma pessoa que foi a uma de minhas galerias e quebrou uma obra de arte que havia ganhado. Uma peça como aquela, de porcelana, ao quebrar, poderia ter causado danos a mim, a ela ou a qualquer outra pessoa no local. Nunca presenciei tamanho desrespeito em toda a minha carreira. Infelizmente há pessoas que querem ficar famosas às custas de outras e levam aos extremos", disse.

"Através da minha arte, meu propósito sempre foi de levar alegria, amor e esperança a todos. Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar alguém. O único fato é que os vídeos divulgados mostram uma pessoa agindo com violência contra o artista, e o tribunal da internet aplaude e faz apologia ao ódio. Não quero alimentar mais esse assunto ou a mídia. Eu prefiro que a consciência dela a julgue", completou.

"Como dizem pelo mundo, a minha arte desperta um tipo de sentimento positivo, de alegria, e por isso é tão celebrada, seja por bilionários ou por pessoas simples. Infelizmente, temos pessoas criticando, lutando contra o sucesso dos outros, ao invés de focarem em encontrar o seu próprio sucesso e maneira de ajudar o mundo e ser relevante para a sociedade. Vou continuar minha missão de alegrar o mundo, que como nunca antes, precisa de mais amor, felicidade, esperança e otimismo", finalizou.