Multishow transmite live com Diogo Nogueira, Maria Rita e Rael nesta sexta

Rio - Diogo Nogueira, Maria Rita e Rael vão embalar a noite de sexta-feira (21), no Multishow. O canal vai transmitir o projeto Ford Brasil Ao Vivo, com a live dos artistas, direto do Estúdio Musik, em São Paulo. Das 20h30 às 22h, os fãs de samba, MPB e rap vão poder curtir o show ao vivo na TV. A live também estará disponível no Youtube da Ford Brasil e dos artistas.

Galeria de Fotos MARIA RITA Daryan Dornelles Diogo Nogueira VERT Clube do Samba HOZ Leo Cordeiro Primeiros shows de 2020 - Diogo Nogueira Divulgação/Rogerio Von Kruger Primeiros shows de 2020 - Diogo Nogueira Divulgação/Rogerio Von Kruger Diogo Nogueira Divulgação / Riotur Maria Rita Divulgação Maria Rita encerra turnê na Fundição Progresso neste fim de semana Daryan Dornelles/Divulgação Rapper Rael Jorge Bispo Rael Alexandre Brum



"É uma enorme alegria cantar mais uma vez com a Maria Rita, que é uma das maiores cantoras do Brasil. Muito bom também termos o Rael com a gente, tornando esse encontro ainda mais significativo para essa live e especialmente por ser a comemoração dos 100 anos da Ford", conta Diogo Nogueira. "É uma enorme alegria cantar mais uma vez com a Maria Rita, que é uma das maiores cantoras do Brasil. Muito bom também termos o Rael com a gente, tornando esse encontro ainda mais significativo para essa live e especialmente por ser a comemoração dos 100 anos da Ford", conta Diogo Nogueira.

Serviço:



Ford Brasil ao vivo. Sexta, dia 21 de agosto, das 20h30 às 22h. Exibição na TV, no canal do Youtube da Ford Brasil e dos artistas