Ator mirim Pablo Barros estreia em seriado no canal Space

Rio - O ator mirim Pablo Barros fez sua estreia no seriado "Um Dia Qualquer", no Canal Space, nesta segunda-feira. A trama, que tem direção de Pedro Von Kruger e produção de Denis Feijão, conta histórias do subúrbio carioca marcadas pela violência.

O foco é a mudança na organização das comunidades do Rio de Janeiro. Além do tráfico, o seriado mostra o avanço das milícias e a forma com que esta mudança altera o cotidiano dos moradores.

"Eu gostei muito de trabalhar nessa obra. Fui convidado pela Cibele Santa Cruz, pra fazer a série, que antes seria apenas um filme. Fui super bem acolhido pela produção e pelo elenco, pelo produtor Denis feijão e pelo diretor Pedro Von Kruger. Eu me adaptei muito bem com o pessoal! Gostei muito de trabalhar com eles e eu espero que venham mais e que a gente consiga trabalhar mais vezes juntos, eu gostei muito!", disse Pablo.