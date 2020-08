Susto! Apresentador do 'Balanço Geral' sai de moto do estúdio e se desequilibra ao vivo

São Paulo - O apresentador do “Balanço Geral” do Pará, Marcus Pimenta, está de férias e resolveu anunciar isso ao vivo de uma forma bem inusitada na última quarta-feira (19). Ele levou uma moto para o estúdio do popular jornal da Record TV e resolveu sair pilotando com a sua parceira, Celia Pinho, na garupa. Como o espaço do local é pequeno, a ideia não deu muito certo.

“Vamos embora, vamos de moto. Gente, chegou a hora vamos partir, tá?”, anunciou o jornalista no final do “Balanço Geral” enquanto ia em direção a moto. Ele falou que estava de férias e perguntou para Celia se ela tinha “fetiche por moto” e a resposta da colega de estúdio foi a seguinte: “Mana, eu já empinei”.

Já em cima da moto, Marcus agradeceu o carinho e a audiência: “Estamos saindo de férias, eu e a rainha do Pará [Celia], muito obrigado”. Em clima de total descontração, ele disse “olha a mão boba” para a parceira que, rapidamente, começou a passar a mão na perna dele como se estivesse sensualizando.

O problema é que o jornal continuou no ar e os jornalistas não conseguiam sair do lugar com a moto. “Esse menino é doido, eu estou de saia, seu louco”, gritou Celia enquanto Marcus virava a moto no estúdio. O apresentador acabou se desequilibrando e eles quase caíram. O momento divertiu os telespectadores e foi comentado nas redes sociais.