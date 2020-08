Ana Maria Braga estreia quadro 'Tempero de Novela' no 'Encontro'

Rio - Ana Maria Braga estreia nesta quinta-feira um quadro inédito no "Encontro". A apresentadora vai comandar o "Tempero de Novela", em que ensinará o passo a passo de pratos da ficção. Isso tudo sem deixar de lado o seu toque pessoal. As filmagens acontecem na cozinha da casa de Ana Maria.

Galeria de Fotos Ana Maria Braga e Fátima Bernardes dividem o 'Encontro' Reprodução Ana Maria Braga estreia o quadro 'Tempero de Novela' no 'Encontro' Reprodução Ana Maria Braga põe fim em rumores de briga com Fátima Bernardes Reprodução Ana Maria ganha beijo do marido Reprodução / TV Globo Ana Maria Braga Reprodução Ana Maria Braga. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Ana Maria Braga Divulgação Ana Maria Braga, Fátima Bernardes e Louro José Reprodução de internet Ana Maria Braga no 'Encontro' Reprodução Ana Maria Braga Reprodução de internet Ana Maria Braga Reprodução de internet Ana Maria Braga recebe Guilherme no 'Mais Você' Reprodução de TV Ana Maria Braga e Louro José Reprodução de TV Ana Maria Braga lamenta a perda da cadelinha Sombrinha Reprodução Instagram Ana Maria Braga ensina a chupar cana Divulgação Ana Maria Braga Reprodução/Instagram Ana Maria Braga. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Ana Maria Braga, apresentadora do 'Mais Você' fotos Reprodução/Instagram Ana Maria Braga, apresentadora do 'Mais Você', com Louro José Reprodução/Instagram Ana Maria Braga, apresentadora do 'Mais Você' Reprodução/Instagram Ana Maria Braga, apresentadora do 'Mais Você' Reprodução/Instagram

Junto com o público, a apresentadora vai relembrar novelas que ficaram pra sempre na memória das pessoas, muitas delas atualmente disponíveis no Globoplay e outras que estão sendo reexibidas em edições especiais. Mas Ana Maria não estará sozinha e vai contar com a participação do elenco para relembrar essas receitas.

No episódio desta quinta, que é o de estreia, Christiane Torloni dará seu depoimento sobre o famoso "robalo" de Tereza Cristina, sua personagem em "Fina Estampa".