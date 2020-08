Regina Casé e Thiago Martins posam de máscara nos bastidores de 'Amor de Mãe'

Rio - Após cinco meses de paralisação, as gravações da novela "Amor de Mãe", da TV Globo, foram retomadas. Para comemorar, há alguns dias Regina Casé publicou um vídeo saindo do camarim e afirmando que estava com saudade de sua personagem, Lurdes. Agora, a atriz colocou uma foto em seu Instagram com a gravação de uma cena, ao lado do ator Tiago Martins.

A curiosidade, além de saber que a história será retomada, é ver como a equipe está conseguindo gravar com a pandemia ainda nos atingindo. Na imagem postada vemos os dois atores no sofá, que vivem mãe e filho, mas separados por uma placa de acrílico transparente.



Na postagem, Regina comenta: "agora é assim ,minha gente! Estamos conseguindo fazer cenas incríveis mesmo com todo esse protocolo! O ser humano se acostuma com cada coisa, né @tgmartins?", brinca.