'Mulheres Apaixonadas' será reexibida no VIVA

Rio - Os ares praianos do Rio de Janeiro e do Leblon chegam ao VIVA em "Mulheres Apaixonadas". A novela de Manoel Carlos estreia dia 24 de agosto, às 23h, e traz Christiane Torloni como a protagonista ‘Helena’, que vive um dilema ao reencontrar um amor do passado. Com Tony Ramos, Camila Pitanga, Carolina Dieckmann, Bruna Marquezine, Vanessa Gerbelli, Dan Stulbach, Helena Ranaldi e grande elenco, a trama gerou grande repercussão em sua exibição original, na TV Globo, em 2003, ao abordar assuntos como alcoolismo, maus tratos a idosos, violência contra a mulher, homossexualidade e desarmamento.

O título substitui "O Clone", que está no ar atualmente. "As obras de um escritor como Manoel Carlos devem ser sempre celebradas pelo público. ‘Mulheres Apaixonadas’ foi uma novela que marcou época na TV brasileira e chega ao VIVA para atender os pedidos de fãs que têm um carinho especial pela obra", Fabiana Gabriel, gerente de marketing e digital do GNT, VIVA e Mais Globosat.

Na trama, após anos de união, Helena (Christiane Torloni) começa a questionar se é feliz em seu casamento com Téo (Tony Ramos), suas incertezas aumentam após a volta de César (José Mayer), ex-namorado que deixou para se casar com Téo. Com o marido, Helena adotou Lucas (Victor Cugula). Porém, o que ela não sabe é que Lucas é um dos filhos biológicos que Téo teve com a ex-garota de programa Fernanda (Vanessa Gerbelli).

Além de Lucas, o casal também teve Salete (Bruna Marquezine), que é criada pela mãe. "Viver uma ‘Helena’ é um grande divisor na carreira de uma atriz. É um papel icônico da teledramaturgia brasileira e foi uma grande honra interpretar essa personagem em ‘Mulheres Apaixonadas’.

As ‘Helenas’ de Manoel Carlos costumam ser heroínas trágicas, personagens profundamente humanas, repletas de grandes qualidades e péssimos defeitos, o que as torna muito comunicativas com o público", comenta Christiane Torloni, que convida todos para acompanharem a exibição no VIVA. "É uma história magnífica. Na novela, tive a oportunidade de contracenar com grandes atores. Estou vivendo um momento muito lindo da minha carreira, com grandes retrospectivas, inclusive de ‘A Viagem’ no fim do ano, também no VIVA. A expectativa é a melhor possível", finaliza.