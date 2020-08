Rodrigo Bocardi joga vôlei ao vivo e internautas não perdoam

São Paulo - O apresentador Rodrigo Bocardi se empolgou no “Bom Dia SP” desta sexta-feira (21) durante a participação do repórter Alexandre Oliveira ao falarem sobre voleibol. O âncora do jornal matinal da Globo é um fã declarado do esporte e já chegou a jogar profissionalmente. Bruninho e Maurício, jogadores profissionais, mandaram até depoimentos para o jornalista, que jogou ao vivo no estúdio.

“Para quem não acompanhou, na minha outra temporada aqui no ‘Bom Dia’, a Federação Paulista mandou a carteirinha de federado do Rodrigo, a gente mostrou aqui no ar, você foi jogador sério, profissional e bom, né?”, falou Alexandre. Bocardi respondeu aos risos: “Não era nem profissional, nem bom, só federado”.

Para provar o que estava dizendo, o repórter mostrou os depoimentos dos jogadores profissionais. Bruninho disse que Bocardi foi uma inspiração no início da sua carreira e Maurício comentou que ouviu falar de um “cabeçudinho” que jogava bem.

Bocardi gostou da surpresa e Alexandre resolveu fazer um desafio. “Produção, vamos a prova. Quero ver se jogou mesmo”, disse o jornalista que logo recebeu uma bola. O apresentador aceitou fazer uma demonstração ao vivo do seu talento e, junto com o repórter, jogou vôlei no estúdio do “Bom Dia SP”. Gloria Vanique ficou preocupada com a brincadeira, já que no estúdio há muitos equipamentos, mas o âncora disse que tomou cuidado com as luzes do local.

O momento pegou os telespectadores de surpresa e teve muita gente que se divertiu com joguinho em pleno jornal. O assuntou foi muito comentado nas redes sociais e rendeu alguns memes. Confira: