Após reclamação de Bolsonaro, Maju reafirma crítica e diz que médica não é do governo

São Paulo - A repercussão do vídeo postado por Bolsonaro criticando a jornalista Maria Júlia Coutinho e a Globo foi grande e a hashtag “Maju mentirosa” ficou nos assuntos mais comentados do Twitter na terça-feira (25). Devido aos inúmeros ataques, a apresentadora d'o “Jornal Hoje” resolveu fazer um esclarecimento ao vivo.

Maju explicou que disse que Bolsonaro e nenhum representante do Governo prestaram solidariedade às vítimas do coronavírus durante o evento “Brasil vencendo a Covid” e acrescentou: “Uma médica da Bahia, a doutora Raissa Soares, que não faz parte do Governo, pediu um minuto de silêncio e o pedido foi respeitado por todos os presentes, inclusive pelo presidente, fica aqui o esclarecimento”.

Eu tinha a maior admiração por @majucoutinho , mas agora que ela incomodou o gado, eu amo essa mulher!!!



"Na edição do Jornal Hoje de terça-feira (25), em meio à campanha virtual contra Maju Coutinho, a apresentadora fez um esclarecimento sobre a fala acusada de fake news" pic.twitter.com/a2y7gsyRm4 — Comte. Galindo (@RenildoGalindo) August 26, 2020

Os ataques a jornalista da Globo começaram depois que Bolsonaro postou um vídeo em que tentava desmentir uma fala de Maju no “Jornal Hoje”. “A Globo, como sempre, mentindo a meu respeito: ‘nem Bolsonaro, nem as autoridades do Governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares’”, escreveu o presidente na legenda do post em que mostra a homenagem feita pela médica. Depois disso, ele recebeu apoio dos seus seguidores no Twitter.