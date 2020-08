Após pedir demissão da Globo, jornalista acerta com a Jovem Pan: 'Livre das amarras'

Rio - O jornalista Fred Ring, que comandava o "Tá na Área", do SporTV, assinou com a Jovem Pan e vai comandar um novo programa na rádio e na Panflix, plataforma de streaming da emissora.

"Sou novo na casa, há dez dias ainda era funcionário do Esporte da Globo e estava buscando liberdade. Pedi demissão e estou livre das amarras. A Pan tem a minha cara, me identifico demais com a visão [da empresa]", disse Fred, que também comentou que estava sendo perseguido dentro da Globo.

"Havia uma perseguição pessoal. Posso dizer que, muitas vezes, o canal me bancou e me defendeu, mas havia uma perseguição pessoal de uma comentarista mulher, loira, que lacra pra caramba", afirmou.

O novo programa de Fred Ring se chama "De Tudo um Pouco" e tem estreia prevista para setembro. A atração terá o formato de talk show e serão abordados diversos assuntos. Além de Fred, Leandro Narloch, que foi demitido da CNN Brasil, também será comentarista na atração.

"Deus escreve certo demais, e por linhas retas também!! Casa nova, que tem a minha cara! É com muito orgulho que anúncio pra vocês meu novo canal e novo projeto: a maravilhosa Rede Jovem Pan. Vou apresentar um TALK SHOW MOTHAFUCKAAAAAAAA: o nome é DE TUDO UM POUCO. Obrigado aos amigos que me apoiaram tanto por aqui. Vamos continuar próximos, a partir de Setembro, todo dia as 21 na radio, YouTube, e Panflix. @lnarloch , o Brad Pitt brasileiro estará ao meu lado além de um time de comentaristas mundo a fora. O importante é falarmos de tudo, um pouco", escreveu nas redes sociais.