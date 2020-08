Lady Di será tema de programação especial do National Geographic

Rio - No dia 31 de agosto é marcado o 23º aniversário do trágico acidente de trânsito que terminou com a vida de Lady Di. O canal National Geographic apresenta uma série de documentários especiais entre domingo, 30 de agosto a partir das 16h20 e segunda-feira, 31 de agosto, a partir das 15h35. Dois dias especiais para descobrir, de uma perspectiva íntima, a vida e os arredores da Princesa Diana de Gales.

No domingo a partir das 16h20, o National Geographic apresenta Lady Di: Suas Últimas Palavras. Em 1991, dentro do Palácio de Kensington em Londres, Diana, Princesa de Gales, participa de uma série de entrevistas secretas gravadas com sua permissão por um amigo próximo em nome do jornalista Andrew Morton. Lady Di: Suas Últimas Palavras revela o que Diana estava pensando e sentindo em um momento muito específico de sua vida, apresentando um lado mais complexo da história ... o lado dela.



Às 17h10, o canal transmite o documentário A História de Harry: Quatro Casamentos e Um Funeral, que mostra cinco eventos reais recentes que representam não apenas pontos de inflexão na direção da vida real, mas também coincidem com mudanças profundas na sociedade e na cultura britânicas. No entanto, o que esses quatro casamentos reais e um funeral mais iluminam é a evolução do Príncipe Harry. Cada evento marca uma fase significativa em sua vida, desde uma infância obscurecida pelo relacionamento amargo de seus pais, a um adolescente angustiado, a um soldado, festeiro, humanitário e agora prestes a ser marido. Esta é a história de Harry contada de uma maneira nova e única.



Em seguida, às 18h, será exibido o documentário Bastidores da Realeza. Composto por dois episódios de 60 minutos cada, o documentário oferece um vislumbre da vida do Príncipe de Gales, o duque da Cornualha por mais tempo. Da sede do Ducado próximo ao Palácio de Buckingham, o primeiro episódio mostra os contrastes entre todas as propriedades e seus movimentos. Enquanto, na segunda parte, o atual duque da Cornualha visita Nansledan, em Newquay.

A programação especial finaliza com a estreia da A Madrasta da Lady Di no domingo, 30 de agosto, às 19h30. O documentário apresenta a biografia épica de duas mulheres da sociedade e sua evolução através do casamento, divórcio e tragédia. A visão única da Princesa Diana e sua "madrasta do mal", como a imprensa chamava a segunda esposa de seu pai, Raine Spencer.