Fabrício Carpinejar fala sobre a saúde mental e apoio emocional em tempos de isolamento

Rio - Com 45 livros publicados e mais de 20 prêmios literários, Fabrício Carpinejar vai participar do programa "O Mundo Pós-Pandemia", na CNN Brasil, nesta sexta-feira. O autor falará sobre solidão, gentileza, medo e esperança. Ele também abordará o reflexo na saúde mental e a importância do apoio emocional em tempos de isolamento social.

“Quando o ser humano organiza a dor, ela diminui”, disse o poeta. Fabrício Carpinejar também comentará sobre o seu novo livro "Colo, por favor! Reflexões em tempos de isolamento”, escrito durante a quarentena repleto de ensaios biográficos. A obra, lançada em abril, já na lista dos 150 livros mais vendidos no Brasil pela Amazon.

A entrevista completa vai ao ar no “O Mundo Pós-Pandemia” desta sexta-feira (21), às 22h30.