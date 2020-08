Funcionários da Globo comentam assédio de Marcius Melhem em carta

São Paulo - Mesmo após Marcius Melhem ter rompido seu contrato com a Globo, vários funcionários da emissora, entre eles atores e atrizes, ainda repercutem as denúncias de assédio contra o ex-cordenador do departamento de humor da empesa. As informações, que são de Mônica Bergamo, dão conta de que cerca de 30 funcionários enviaram uma carta à direção da emissora para pedir uma reunião e manifestar descontentamento com o encaminhamento do processo.



Galeria de Fotos Marcius Melhem e Dani Calabresa Divulgação Mazarito (Leandro Hassum) e Seu Boneco (Marcius Melhem) Globo/Estevam Avellar Globo/Estevam Avellar photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2019-05-27 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) photoshop:Urgency: 1 signature: 893b7755f21b4849d6a2c8026f640033fe3a5cf00dcf7bfbfb5ad75a6d12012d stRef:documentID: 4268C53B2A7614D12ACF29FFCCC9F1AD stRef:originalDocumentID: 4268C53B2A7614D12ACF29FFCCC9F1AD tiff:Make: NIKON CORPORATION tiff:Model: NIKON D4S tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 30000000/100000 tiff:YResolution: 30000000/100000 unknown: 2 xmp:CreateDate: 2019-05-27T19:57:14.20 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmp:MetadataDate: 2019-05-27T21:22:01-03:00 xmp:ModifyDate: 2019-05-27T21:22:01-03:00 xmpMM:DocumentID: xmp.did:4fd08a85-14f7-6147-946e-de10eaa864f6 xmpMM:InstanceID: xmp.iid:4fd08a85-14f7-6147-946e-de10eaa864f6 xmpMM:OriginalDocumentID: 4268C53B2A7614D12ACF29FFCCC9F1AD Profiles: Profile-8bim: 23704 bytes Profile-exif: 20622 bytes Profile-icc: 560 bytes Profile-iptc: 4000 bytes Escolinha do Professor Raimundo 2019 - Professor Raimundo (Bruno Mazzeo), Rolando Lero (Marcelo Adnet), Aldemar Vigário (Lucio Mauro Filho), Dona Bela (Betty Gofman), Dona Cacilda (Fabianna Karla), Seu Boneco (Marcius Melhem), Patropi (Marco Luque), Ptolomeu (Otaviano Costa), Baltazar da Rocha (Otavio Muller), Seu Peru (Marcos Caruso), Dona Catifunda (Dani Calabresa), Joselino Barbacena (Ângelo Antônio), Cândida (Maria Clara Gueiros), Seu Batista (Rodrigo Santana), Zé Bonitinho (Mateus Solano), Marina da Glória (Fernanda de Freitas), Eustáquio (Èrico Braz), Armando Volta (Evandro Mesquita), Dona Capitu (Ellen Roche), Nerso da Capitinga (Gui Santana), Galeão Cumbica (Kiko Mascarenhas), João Canabrava (Marcos Veras), Mazarito (Leandro Hassum), Suppapou Uaci (Welder Rodrigues), Seu Fininho (Paulo Vieira) e Cininha de Paula. Caption Apresentador (Marcius Melhem) do Poligod na sexta temporada do 'Tá no Ar' Globo/Estevam Avellar Marcius Melhem Globo/Estevam Avellar Maurício Farias, Marcelo Adnet e Marcius Melhem durante evento sobre o programa 'Tá no Ar: A TV na TV' Internet Marcius Melhem Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia Marcius Melhem Tata Barreto/TV Globo

A polêmica envolvendo o nome de Melhem veio à tona em 2019, com a notícia de que Dani Calabresa tinha feito uma denúncia contra ele no compliance da empresa. Além da humorista, outras pessoas também buscaram o departamento para fazer acusações sobre Marcius.

Foi então que uma investigação foi aberta e tudo passou a ser tratado de forma discreta. Em 14 de agosto, a Globo divulgou que o contrato com Melhem estava sendo encerrado de comum acordo após 17 anos de parceria.

Ainda segundo Bergamo, na carta, que foi enviada a Carlos Henrique Schroder, diretor-geral da emissora, os profissionais dizem que querem criar um ambiente de trabalho saudável, transparente e digno para todas e todos. Eles pedem para debater medidas que garantam, daqui para a frente, o respeito e a segurança dos colaboradores.

Em nota, a Globo afirmou que marcou uma reunião com o grupo, que inclui pessoas que fizeram as acusações e também profissionais que as apoiam. Ela diz, ainda, que não tolera comportamentos abusivos e que mantém um canal para denúncias. Por fim, ela salientou que não comenta assuntos da área de compliance, mas reafirmou que todo relato de assédio, seja ele moral ou sexual, é apurado cuidadosamente e com muito critério.